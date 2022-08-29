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ГСИН дало пояснение по поводу смерти гражданина КР в СИЗО №1

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что 28 августа 2022 года, примерно в 5 часов 40 минут, при распределении завтрака, в камере режимного корпуса учреждения №21 (СИЗО-1) сокамерниками был обнаружен в бессознательном состоянии гражданин Кыргызстана К.И.М., 1987 года рождения, ранее судимый уроженец Чуйской области, проживавший в Бишкеке.

В СИЗО-1 он был водворен 26 августа сего года по факту ранее совершенного побега из колонии-поселения №26 в Чуйской области, не отбыв более 9 месяцев определенного ему судом срока.

Вызванный дежурный фельдшер оказала К.И.М. первую помощь, но это не дало положительного результата. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи в 6 часов 26 минут констатировала биологическую смерть.

Следственным управлением Службы исполнения наказаний вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы сотрудниками РЦСМЭ Бишкека. По результатам вскрытия телесных повреждений нет. Для точного диагноза судмедэкспертам РЦСМЭ Бишкека потребуется не менее 30 суток с момента поступления на исследование.

В настоящее время Следственным управлением Службы исполнения наказаний минюста проводится доследственная проверка.

В настоящее время СУ СИН проводится доследственная проверка.


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URL: https://www.vb.kg/421934
Теги:
ГСИН, СИЗО, Бишкек, Кыргызстан
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