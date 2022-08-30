Путин: Работу по адаптации мигрантов нужно начинать еще на их родине

Трудовые мигранты должны знать российские традиции и законы, а работу по социокультурной адаптации нужно начинать еще на их родине. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, сообщается на сайте Кремля.

На встрече обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики и ситуация в сфере миграции. Баринов рассказал о работе над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. По его мнению, "надо эту работу усиливать с привлечением общественных, религиозных организаций".

"Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов", - согласился глава государства.

Баринов также отметил, что одним из наиболее эффективных механизмов будет создание адаптационных центров для мигрантов и предложил начать создание такой инфраструктуры в нескольких пилотных регионах в России.

"Давайте, - поддержал российский лидер. - Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы".

Ранее в Минобрнауки предложили ввести устную часть экзамена по русскому языку не только для граждан других государств, претендующих на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство, но и для трудовых мигрантов, планирующих работать в России по патенту или разрешению на работу.

Источник: Парламентская газета