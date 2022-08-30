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Работники парка "Асанбай": Остановите незаконные действия Нурдана Орунтаева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Работники парка "Асанбай" в Бишкеке обратились с открытым письмом к президенту КР Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, в котором просят остановить незаконные действия вице-мэра Нурдана Орунтаева и наказать чиновников государственных и муниципальных органов, которые способствуют в рейдерском захвате парка. Ниже приводим текст обращения:

"Мы, работники парка "Асанбай" в Бишкеке, подверглись несправедливости со стороны Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека и Центра Государственно-частного партнерства и вынуждены обратится к Вам.

Коротко о нашей проблеме.

Напротив микрорайона Асанбай, вдоль улицы Токомбаева на протяжении многих лет был пустырь. Был заброшен и постепенно превращался в стихийную свалку.

В 2009 году мэрия провела конкурс на улучшение этого участка и лучший проект по развитию этой территории выиграла компания "Детский досуг". Были установлены детские аттракционы, посажены деревья, кустарники, построены дорожки, а вдоль них высажены цветы. Мы тоже помогали и вместе с ребятами компании вывозили мусор, рыли арыки, разравнивали колдобины, озеленяли территорию.

Наши мечты сбылись и на протяжении 10 лет парк "Асанбай" превратился в один из любимых мест отдыха горожан. Сегодня в парке полно зелени, звучат детские голоса, люди пожилого возраста неспешна гуляют по алеям.

Вовремя оплачивали арендную плату, парк содержим в чистоте и порядке, своевременно проводим техосмотр аттракционов, не было проблем с уплатой налогов.

Теперь, когда мы неимоверным трудом пустырь превратили в зеленый парк, установилась политическая стабильность, к власти пришел народный президент – происходит невообразимое – появились рейдеры!

Главный арендатор – ОсОО "Детский досуг" 30 апреля 2022 года письменно обратилось в ДУМИ с просьбой об очередном продлении срока Договора аренды.

Арендодатель – ДУМИ, в ответ лишь направляет письмо от 12 мая 2022 года о том, что вопрос парка "Асанбай" будет рассмотрен на комиссии.

В пункте 2 статьи 560 Гражданского Кодекса прописано: В случае, если наниматель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора имущественного найма при отсутствии возражений со стороны наймодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

Однако, 9 июня 2022 года ДУМИ проводит заседание своей Комиссии, где принимает решение не продлевать договор аренды с компанией "Детский досуг".

Через неделю, 16 июня 2022 года арендатор получает уведомление от ДУМИ об отказе в продлении аренды.

Несогласный с действием ДУМИ, арендатор обращается в Октябрьский районный суд города Бишкек. Суд, 7 июля 2022 года выносит определение в отношении ДУМИ не предпринимать никаких действий в отношении парка "Асанбай".

Несмотря на запрет суда, ДУМИ объявляет конкурс в рамках ГЧП по модернизации парка "Асанбай".

Мало того, ДУМИ еще намерен отдать парк в аренду новому лицу сроком на 25 лет. Это незаконно! Потому что в пункте 2 статьи 78 Земельного Кодекса КР написано, что земли в населенных пунктах даются на пользование сроком не превышающим 5 лет.

Прием документов для участие в конкурсе был завершен 26 августа этого года. В чем причина такой спешки? Почему было проигнорировано определение суда?

Объявленный ДУМИ конкурс по ГЧП незаконный! Потому что в 2009 году был конкурс и предложив лучший проект этот конкурс выиграли мы. Построили парк, озеленили, благоустроили.

Еще один важный фактор!

Если все-таки ДУМИ в нарушение законов КР отдаст парк другому лицу, то ныне работающие в парке 42 человека останутся без работы! Сорок две семьи останутся без заработка. Куда они пойдут?

Согласно статьи 42 Гражданского Кодекса, мы, 42 граждана КР работаем в парке "Асанбай" законно.

Далее, согласно Договора аренды между ОсОО "Детский досуг" и ДУМИ, если договор будет расторгнут, арендатор должен привести участок в первоначальное состояние. То есть арендатор должен выкорчевать 992 деревьев которые он посадил, ухаживал долгие годы, поливал? Так это экологический ущерб.

По нашему мнению, такие чиновники как бывший директор ДУМИ, а ныне вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев наносят урон репутации нынешней власти, роняют их авторитет.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Просим Вас остановить незаконные действия вице-мэра Нурдана Орунтаева и наказать чиновников государственных и муниципальных органов, которые способствуют в рейдерском захвате парка", - говрится в письме работников парка.


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URL: https://www.vb.kg/421987
Теги:
парк, Бишкек, Кыргызстан, скандал
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