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ГНС ко Дню независимости КР определила лучших налогоплательщиков

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- Анастасия Карелина
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики к 31-й годовщине независимости страны определила лучших налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

За значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2021 год и 7 месяцев 2022 года лучшими налогоплательщиками Кыргызстана стали 13 компаний:

  1. в сфере производства – ОАО "Бессер-Центральная Азия", ОсОО "Viva Tex";
  2. в сфере строительства – ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент", ОсОО "Южный Комбинат строительных материалов", ЗАО "Южно-Кыргызский цемент";
  3. в сфере торговли – ОсОО "Газпром Кыргызстан", ОсОО "Гласслэнд Компани", ОсОО "Ак-Бата", ОсОО "Прод Импекс";
  4. в сфере услуг – ОАО "Бакай Банк", ОсОО "Нур Телеком", ОсОО "Скайнет Телеком", ОсОО "Центр отдыха "Радуга плюс".

Лучшим налогоплательщикам вручены соответствующие сертификаты и значки.

Определение лучших налогоплательщиков – знак признания государством высоких заслуг предпринимателей, которые обеспечивают значительный вклад в пополнение доходной части бюджета и строго соблюдают налоговое законодательство республики.


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URL: https://www.vb.kg/422044
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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