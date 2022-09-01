ГНС ко Дню независимости КР определила лучших налогоплательщиков

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики к 31-й годовщине независимости страны определила лучших налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
За значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2021 год и 7 месяцев 2022 года лучшими налогоплательщиками Кыргызстана стали 13 компаний:
Лучшим налогоплательщикам вручены соответствующие сертификаты и значки.
Определение лучших налогоплательщиков – знак признания государством высоких заслуг предпринимателей, которые обеспечивают значительный вклад в пополнение доходной части бюджета и строго соблюдают налоговое законодательство республики.