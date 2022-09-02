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Сотрудники ИВС упустили заключенного. Он совершил еще два преступления

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- Ольга Новгородцева
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Утром 10 октября прошлого года из ИВС Ысык-Атинского РОВД сбежал арестант, только накануне посаженный в камеру. Личный состав РОВД был поднят по тревоге, и буквально через пару часов беглеца удалось поймать и вернуть на место. Правда, за это время он успел совершить еще два преступления: угон автомобиля и кражу бытовой техники на 80 тысяч сомов.

26 августа 2022 года за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и преступную халатность Ысык-Атинский районный суд вынес приговор двум сотрудникам ИВС. Оба свою вину не признали. Побег заключенного, по их общему мнению, оказался возможен благодаря тому, что в ИВС отсутствуют туалеты.

Из показаний подсудимого А.:

- 9 октября 2021 года вместе с Д. я заступил в суточный наряд в ИВС. В мои функциональные обязанности как милиционера ИВС входили прием и проверка правильности оформления документов прибывших следственно-арестованных лиц, проверка количества лиц, содержащихся в ИВС. Я должен всех пофамильно расспросить про жалобы на здоровье, проверять все поступающие передачи на предмет обнаружения колюще-режущих и запрещенных предметов, при приемке прибывших задержанных лиц осуществлять личный досмотр, делать обход камер, где содержатся следственно-арестованные лица; при выводе подозреваемых или обвиняемых проверять все документы и количество конвоиров и наличие у них оружия; проводить оправку арестованных два раза в день в связи с отсутствием в камерах санузлов; осуществлять вывод следственно-арестованных при проведении оправки, при необходимости вызывать скорую медицинскую помощь, а также исполнять другие обязанности.

В течение дня служба проходила спокойно, никаких происшествий не было. У нас с Д. не было специального графика несения службы. Примерно в 00.30 я пошел спать, так как плохо себя чувствовал, болел, в связи с чем выпил две таблетки антигриппина. О своем плохом самочувствии никому не сообщил. В течение дежурства положено отдыхать. Утром, после 7 часов, меня разбудил Д. и сообщил, что не может найти задержанного А.Т.Т., который был водворен в ИВС сотрудниками Аламудунского района. Я об этом доложил дежурному по ОВД, объявили план-перехват...

Из показаний подсудимого Д.:

- Днем мы дежурили вместе с А., а после полуночи он ушел спать, так как болел. Утром 10 октября 2021 года примерно в 7 часов один из содержащихся в камере ИВС попросился в туалет. В связи с тем, что в камерах нет туалета, я поставил в известность дежурного по ОВД, без которого не имел права выводить задержанных из камер. Однако дежурный не разрешил вывести задержанного в туалет. Не дожидаясь прихода дежурного, я самостоятельно открыл двери двух камер, чтобы одновременно сделать оправку, то есть чтобы задержанные смогли сходить в туалет. Открыв двери камер, я ушел на некоторое время. Воспользовавшись данным моментом, задержанный А.Т.Т. сбежал из ИВС.

В общем, пока один дежурный спал, а второй, открыв двери двух камер, на некоторое время ушел, предоставив заключенным полную свободу, одному из них удалось сбежать.

Суд приговорил каждого милиционера к штрафу в размере 50 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422055
Теги:
суд, преступление, Кыргызстан, криминал
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