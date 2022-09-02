Вошел в доверие и забрал лошадь на 80 тысяч сомов

В городе Балыкчы Иссык-Кульской области задержаны подозреваемые в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 20 августа обратился гражданин, что некий мужчина вместе с двумя неизвестными людьми вошел в доверие и забрал лошадь, которая стоит 80 тысяч сомов, с целью продать ее, после чего мужчины скрылись.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1975 г.р., уроженец села Кара-Суу Нарынской области К.Т. Также в ходе следственных мероприятий установлены личности и задержаны подельники подозреваемого. При дальнейших следственно-оперативных работах также была выявлена причастность задержанных к еще трем аналогичным фактам по присвоению животных обманным путём на территории города Балыкчы.

Решением городского суда в отношении граждан, подозреваемых в совершении преступлений в период следствия, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяц.

В настоящее время продолжаются расследования.

Следственная служба не исключает причастности подозреваемых и к другим аналогичным преступлениям и просит граждан, пострадавших от мошеннических действий этих лиц, обращаться к ним по телефонам: 0701067101, 0394432716, 0394432705.