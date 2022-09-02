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Посол КР в России Гульнара-Клара Самат встретилась со Светланой Смирновой

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Российской Федерации Гульнары-Клары Самат с председателем Совета ассамблеи народов России, первым заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой с участием руководителей и активистов кыргызских диаспоральных организаций и объединений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, встреча была организована в целях определения дальнейших приоритетных направлений взаимного сотрудничества и укрепления сотрудничества народов Евразии.

В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации совместных проектов, направленных на сохранение базовых духовно-нравственных ценностей, культурных и исторических достояний народов Евразии.


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URL: https://www.vb.kg/422072
Теги:
МИД, посольство, Россия, Кыргызстан
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