Посол КР в России Гульнара-Клара Самат встретилась со Светланой Смирновой

На днях в посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Российской Федерации Гульнары-Клары Самат с председателем Совета ассамблеи народов России, первым заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой с участием руководителей и активистов кыргызских диаспоральных организаций и объединений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, встреча была организована в целях определения дальнейших приоритетных направлений взаимного сотрудничества и укрепления сотрудничества народов Евразии.

В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации совместных проектов, направленных на сохранение базовых духовно-нравственных ценностей, культурных и исторических достояний народов Евразии.