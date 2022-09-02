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Обсужден проект по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027гг.

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- Назгуль Абдыразакова
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Антитеррористическим центром ГКНБ при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке проведено обсуждение проекта программы кабмина по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 гг., представленной экспертной рабочей группой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в обсуждении активно участвовали представители государственных органов, задействованных в реализации программы, международных и неправительственных организаций, эксперты.

В ходе обсуждения члены рабочей группы презентовали содержание проекта программы, ее основные принципы, цели и задачи, а также основные направления государственной политики по противодействию экстремизму и терроризму в КР.

Представители АТЦ ГКНБ КР отметили ее важность, учитывать подходы государственных органов, задействованных в реализации данной программы, мнения экспертов и представителей гражданского общества, для создания более комплексного документа, направленного на эффективную работу по противодействию экстремизму и терроризму, соблюдающего интересы общества и законодательство страны.

Данная площадка предоставила возможность для обмена опытом, мнениями и знаниями между участниками профессиональных сообществ. По итогам обсуждений рабочая группа приняла и внесла соответствующие поправки в содержательную часть проекта программы кабинета министров по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 гг. Обсуждение было проведено в деловой и конструктивной обстановке.


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URL: https://www.vb.kg/422081
Теги:
ГКНБ, ОБСЕ, экстремизм, терроризм
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