"Четкий сигнал". РФ может прекратить продажу нефти некоторым странам

Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут ограничение цен на сырье, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью радио Sputnik ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Россия не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости. Он назвал соответствующий план руководства стран G7 полным абсурдом.

В интервью радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве России ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что для России важно, чтобы не была создана некая коалиция из покупателей нефти, которые присоединились бы к этому потолку цен.

"На мой взгляд, это абсолютно правильное заявление. Страны Запада и так не будут покупать российскую нефть и не предполагают присоединяться к этому потолку цен. Они хотят, чтобы к потолку цены на российскую нефть присоединились азиатские страны. И Россия абсолютно правильно делает, дает четкий сигнал, что азиатские страны могут покупать российскую нефть со скидкой, что Россия готова договариваться по ценам, объемам поставки. Или Россия перестанет поставлять сырье, что вызовет дефицит и рост цен во всем мире. Российское предложение в данный момент является для них самым выгодным, зачем им присоединяться, по сути, к антироссийским санкциям в виде потолка цены", – сказал он.

Аналитик предположил, какие страны не откажутся от российской нефти.

"Азия неоднородна. Вполне возможно, что Япония, Южная Корея присоединятся к потолку цен, потому что они политически являются союзниками США. Не присоединятся Китай, Индия, два огромных покупателя российской нефти, а также страны Юго-Восточной Азии, страны Ближнего Востока", – заключил Игорь Юшков.