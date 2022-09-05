Мужчину приговорили к штрафу. Он доказал, что это незаконно

Житель Жайылского района судом первой инстанции признан виновным в избиении своей соседки и приговорен к штрафу в размере 5500 сомов.

Рассмотрели его дело без участия адвоката, да и самому подсудимому, по его словам, буквально рта не дали раскрыть. Судебное решение целиком и полностью основано на жалобе потерпевшей... Или мнимой потерпевшей?

Конфликт между М.У. и его соседкой Б.Г. произошел из-за спорного земельного участка. Точнее, из-за границ этого участка. М.У. собрался ставить забор там, где, по мнению Б.Г., находится еще ее территория. 31 марта 2022 года, пока М.У. возился с забором, по его словам, вышла соседка и стала на него кричать. М.У. потребовал, чтобы она показала ему документы на этот участок. Документы ему не показали. А когда он начал делать сварку, Б.Г. пригрозила, что напишет на него заявление в милицию.

Ну и пусть пишет, подумал М.У., предполагая, что соседка пожалуется на его якобы самоуправство. Решил, что он легко сможет доказать собственную правоту.

Но Б.Г. пожаловалась в РОВД не на самоуправство, а на то, что сосед якобы напал на нее с кулаками. Бил в том числе и по лицу...

В РОВД заявление гражданки Б.Г. приняли, но после проверки отказали в возбуждении уголовного дела о побоях. Суд рассматривал дело о хулиганстве, то есть умышленных противоправных действиях, совершенных в общественном месте с особым цинизмом и демонстрирующих неуважение к обществу.

Никакого медицинского заключения, свидетельствовавшего бы о телесных повреждениях, Б.Г. суду не представила. А письменный якобы отказ М.У. от услуг адвоката оказался фикцией. Ничего такого он не писал и не подписывал, почерк не его... В общем, на ровном месте приговорили человека к штрафу.

Апелляционная инстанция, Чуйский областной суд, приняла во внимание все доводы М.У. Во-первых, сделал вывод суд, даже если между ним и потерпевшей что-то и произошло, это никак нельзя назвать хулиганством: случилось все не в общественном месте, а на частной территории, и не с целью показать неуважение к обществу, а исключительно по причине внутрисоседского недоразумения.

Во-вторых, никаких доказательств избиения гражданки Б.Г. в материалах дела не имеется.

Решение Жайылского райсуда отменено.