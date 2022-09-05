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Работники парка "Асанбай" потребовали от Нурдана Орунтаева извинений

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Работники парка "Асанбай" выразили удивление заявлениям вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева, которые он делал на собрании жителей, выступивших против передачи парка на 25 лет. Текст обращения ниже:

"В частности, Нурдан Орунтаев заявил о том, что аттракционы в парке не отвечают требованиям безопасности. Должностному лицу, прежде чем делать такие заявления, необходимо иметь документально подтвержденные основания. Например, заключение компетентных органов.

Все аттракционы в парке прошли техобследование. Имеются разрешения на эксплуатацию. Копии приложены к нашему заявлению.

Непонятно, с какой целью он сказал, что "парк в плачевном состоянии"? Чтобы убедиться в ложности его заявления, достаточно прийти в сам парк и увидеть все своими глазами.

Также на встрече с жителями он заявил о том, что и нынешний арендатор и другие желающие могут участвовать в конкурсе на улучшение парка.

Дело в том, что прием заявок на участие в конкурсе был закрыт еще 26 августа 2022 года, и Орунтаев об этом прекрасно знал, потому как он сам объявлял этот конкурс, будучи директором ДУМИ.

Мы не участвовали в нем, потому как он незаконный. Он был объявлен вопреки определению Октябрьского районного суда от 7 июля 2022 года, где было запрещено предпринимать какие-либо действия в отношении парка "Асанбай".

Мы требуем от вице-мэра принести извинение за ложные заявления. В противном случае, оставляем за собой право обратиться в суд за защитой деловой репутации".


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URL: https://www.vb.kg/422127
Теги:
мэрия, строительство, парк, конфликт, Бишкек, скандал
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