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В Оше открылся новый диспетчерский пункт по обслуживанию лифтов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в городе Ош состоялось открытие нового диспетчерского пункта по обслуживанию лифтов. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие вице-мэр города Ош Сонунбек Жунусбаев, предприниматели и представители бизнес-среды города, представители строительных компаний, руководители МТУ и общественность.

В своей приветственной речи Жунусбаев от имени мэра города Ош поздравил всех с открытием диспетчерского пункта по обслуживанию лифтов в Оше, выразив уверенность что направление диспетчеризации работы лифтов – одно из наиболее перспективных в городе Ош в настоящее время.


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URL: https://www.vb.kg/422300
Теги:
лифт, Ош
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