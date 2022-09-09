В Оше открылся новый диспетчерский пункт по обслуживанию лифтов

Сегодня в городе Ош состоялось открытие нового диспетчерского пункта по обслуживанию лифтов. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие вице-мэр города Ош Сонунбек Жунусбаев, предприниматели и представители бизнес-среды города, представители строительных компаний, руководители МТУ и общественность.

В своей приветственной речи Жунусбаев от имени мэра города Ош поздравил всех с открытием диспетчерского пункта по обслуживанию лифтов в Оше, выразив уверенность что направление диспетчеризации работы лифтов – одно из наиболее перспективных в городе Ош в настоящее время.