Рейд в парке "Ынтымак-2". Ликвидировано 26 незаконных торговых точек

В столичном парке "Ынтымак-2" ликвидировано 26 точек стихийной торговли. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Октябрьская администрация совместно с городскими и районными службами проводит рейдовые мероприятия по пресечению незаконной уличной торговли на территории района. По поручению вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева, муниципальное предприятие "Тазалык", Управление внутренних дел Октябрьского района, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, МП "Бишкекзеленхоз" и Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии провели рейд по выявлению незаконной стихийной торговли в парке "Ынтымак-2".

По итогам рейда было ликвидировано 26 стихийных торговых точек. Со всеми продавцами, осуществляющими уличную торговлю, проведены разъяснительные беседы.