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Рейд в парке "Ынтымак-2". Ликвидировано 26 незаконных торговых точек

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- Анастасия Карелина
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В столичном парке "Ынтымак-2" ликвидировано 26 точек стихийной торговли. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Октябрьская администрация совместно с городскими и районными службами проводит рейдовые мероприятия по пресечению незаконной уличной торговли на территории района. По поручению вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева, муниципальное предприятие "Тазалык", Управление внутренних дел Октябрьского района, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, МП "Бишкекзеленхоз" и Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии провели рейд по выявлению незаконной стихийной торговли в парке "Ынтымак-2".

По итогам рейда было ликвидировано 26 стихийных торговых точек. Со всеми продавцами, осуществляющими уличную торговлю, проведены разъяснительные беседы.


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URL: https://www.vb.kg/422303
Теги:
мэрия, рейд, Бишкек, Стихийная торговля
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