Нужен дубль, "Абдыш–Ата"!

Футбольная дружина "Абдыш–Ата" из Канта стала обладателем Кубка Кыргызстана по футболу. В напряженной борьбе она обыграла в финале "Нефтчи" (Кочкор–Ата) со счетом 1:0.

Болельщиков на стадионе имени Долена Омурзакова в тот вечер было немного. Присутствовало, правда, несколько сотен фанатов обеих команд, но вот нейтральные болельщики проигнорировали поединок. Причина тому проста: впервые за все время проведения финалов вход на центральную спортивную арену республики был платный: 200 сомов. В принципе сотрудники Кыргызского футбольного союза и Профессиональной футбольной лиги поступили правильно: во всех странах за удовольствие посмотреть важный поединок болельщики платят немалые деньги. Но для наших тиффози подобное нововведение стало ушатом холодной воды. Поэтому, может быть, сначала следовало продавать билеты по символическим ценам: в 20 -30 сомов.

Матч начался довольно нервно. Из–за стартового волнения футболисты обеих команд посылали своим партнерам неточные пасы, редко добирались до ворот соперников. Так что голкиперам только оставалось делать своим игрокам замечания за неправильные действия.

Но уже к десятой минуте матча инициативу прибрали к своим рукам, то бишь ногам, футболисты "Нефтчи". У них наладились фланговые атаки, которые особой остротой не отличались, но заставляли нервничать защитников "Абдыш–Аты" и их вратаря Рахата Жапарова.

Кантовчане решили действовать на контратаках, и в этом деле изрядно преуспели. Они редко, но все же довольно остро проводили резкие выпады на ворота голкипера нефтяников Михаила Паюша, и одно из наступательных действий "Абдыш–Аты" увенчалось успехом. Нападающий кантовчанин Атай Джумашев ловко обвел нескольких стопперов кочкор–атинской дружины и забил гол в ворота соперников.

Естественно, футболисты "Нефтчи" стали атаковать еще чаще, но игроки "Абдыш–Аты" оказались готовы к такому развороту событий. Они начинали обороняться еще на дальних подступах своей штрафной площадки, лишали соперников оперативного простора, но при первом же удобном случае сами тревожили защитников "Нефтчи".

Следует признать, что футбольное счастье в тот вечер напрочь отвернулось от кочкоратинцев. Они два раза попадали в перекладину ворот соперников, не реализовали другие 100–процентные возможности для выравнивая счета. Но везет, как говорится. сильнейшим. Тренер "Абдыш–Аты" из Нидерландов Арикан Абдурахман сумел создать крепкий, боеспособный коллектив, способный выполнять его тактические задумки. Недаром команда сейчас занимает первое место в чемпионате страны, оторвавшись от ближайшего соперника - ошского "Алая" на 9 очков. То есть имеет шансы сделать победный дубль на чемпионате.

После матча, кстати, футболисты стали подбрасывать своего тренера в воздух. В Нидерландах такой традиции нет, поэтому бедный Арикан Абдурахман долго не мог понять, почему игроки команды заставляют его летать над зеленым полем. А когда понял - то довольно улыбнулся.