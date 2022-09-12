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По факту коррупции задержан начальник районного военного комиссариата

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- Жан Алиев
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ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и демонтажу системной коррупции в государственных органах, пресечению факторов и условий, наносящих ущерб безопасности страны, 9 сентября 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 ("Коррупция") УК КР, задержан начальник одного из районных военных комиссариатов Ж.К.А., которым была организована одна из цепочек системной деятельности по незаконной выдаче военных билетов.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время органами ГКНБ КР проводятся соответствующие дальнейшие специальные следственные действия по установлению иных должностных лиц системы призыва МО КР, причастных к коррупционной деятельности, наносящей ущерб обороноспособности и безопасности страны.


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URL: https://www.vb.kg/422361
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан
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