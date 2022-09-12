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Исследование: У мужчин уменьшается мозг, когда они становятся отцами

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- Канат Кожоев
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Команда ученых из Испании и США выяснила, что с рождением первенца у мужчин сокращаются структуры зрительной коры и сети пассивного режима работы мозга, пишет Naked Science со ссылкой на исследование. Изменения способствуют принятию ребенка и вовлечению в заботу о нем.

В исследовании участвовали сорок добровольцев из двух стран, которые готовились впервые стать отцами. Они проходили МРТ-обследование до начала беременности их партнерш, во время нее, а также спустя несколько месяцев после рождения ребенка.

Также ученые следили за контрольной группой из 17-ти мужчин, которые становиться отцами не собирались.

Результаты показали, что у отцов, в отличие от матерей, с рождением ребенка не меняются структуры лимбической системы мозга, которая отвечает за мотивацию и внутреннее вознаграждение. Но перестройка происходит в коре больших полушарий, затрагивая зрительную кору и участки, связанные с сетью пассивного режима работы мозга.

Вероятно, изменения в мозге призваны помочь отцам легче распознавать своего ребенка и охотнее реагировать на него, говорят авторы исследования.


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URL: https://www.vb.kg/422372
Теги:
мировые новости
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