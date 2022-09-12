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С начала года цены в Кыргызстане выросли на 10,4 процента

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- Александра Василькова
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Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе-августе текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 10,4 процента.

При этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 16,3 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 12,9 процента, на непродовольственные товары - на 6,5 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 6,1 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-августе текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах республики. Максимальный прирост цен (16,8 процента) зафиксирован в Нарынской области, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 47,9 процента) и на непродовольственные товары (на 8,6 процента).


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URL: https://www.vb.kg/422381
Теги:
Нарынская область, цены, Кыргызстан, Нацстатком
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