В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в покушении на иностранца

В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в покушении на убийство иностранца. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

3 сентября в ОВД Ысык-Атинского района из территориальной больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен гражданин Российской Федерации А.В., 1998 года рождения, с ножевыми ранениями.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Ысык-Атинского района, возбуждено уголовное дело по признакам статьи 37-122 ("Покушение на убийство") УК Кыргызской Республики.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее преступление, было установлено. Этим человеком оказался гражданин А.А., 1984 года рождения. В тот же день он пересек границу с Казахстаном и скрылся. А.А. был объявлен в розыск.

В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий местонахождение А.А. было установлено, его задержали и водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.