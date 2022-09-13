Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в покушении на иностранца

365  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в покушении на убийство иностранца. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

3 сентября в ОВД Ысык-Атинского района из территориальной больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен гражданин Российской Федерации А.В., 1998 года рождения, с ножевыми ранениями.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Ысык-Атинского района, возбуждено уголовное дело по признакам статьи 37-122 ("Покушение на убийство") УК Кыргызской Республики.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее преступление, было установлено. Этим человеком оказался гражданин А.А., 1984 года рождения. В тот же день он пересек границу с Казахстаном и скрылся. А.А. был объявлен в розыск.

В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий местонахождение А.А. было установлено, его задержали и водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422409
Теги:
задержание, покушение, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  