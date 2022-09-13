На министра энергетики Доскула Бекмурзаева завели два уголовных дела

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении министра энергетики Кыргызской Республики Доскула Бекмурзаева возбуждено два уголовных дела по фактам злоупотребления должностным положением. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В 2021-2022 годах министр Доскул Бекмурзаев, злоупотребляя служебным положением, направил сотрудников не являющихся специалистами в соответствующей области за счет госбюджета в зарубежные служебные командировки в Объединенные Арабские Эмираты, Турецкую Республику, Республику Узбекистан и Российскую Федерацию. В результате этого государству был нанесен значительный материальный ущерб.

Кроме того, министр Бекмурзаев, злоупотребляя должностным положением, при капитальном ремонте объектов оздоровительного комплекса "Теплые ключи" причинил ущерб ОсОО "Б" на сумму более 15 миллионов сомов. Преступные деяния министра энергетики привели к грубому нарушению интересов государства и частных лиц, которым был причинен ущерб в крупном размере.