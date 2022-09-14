В аэропорту "Манас" напали на директора ОсОО "Карго Групп Кей Джи"

На территории международного аэропорта "Манас" произошло нападение на генерального директора ОсОО "Карго Групп Кей Джи" Д. Сатылганова (2-й на фото). При этом все оказалось банально просто, как утверждают очевидцы, это был хамский наезд в жанре 90-х. Главу компании вызвали на улицу, где он без всяких разговоров получил удар, и самым активным в группе нападавших лиц оказался представитель ОсОО "Сапат-Тест" Айдарбек Токтогулов (1-й на фото).

В итоге на место происшествия была вызвана милиция, на момент прибытия которой нападавшего уже не оказалось на месте. Пострадавший Д. Сатылганов обратился с заявлением в Сокулукское РОВД и за медицинской помощью в Бишкекскую городскую клиническую больницу № 4.

Таким образом встает вопрос, что же происходит в правовом поле страны, почему в стране расцветает бандитская манера поведения, люди не умеют идти на компромиссы, вести переговоры, а выясняют отношения самыми дикими способами? И это все происходит на территории столичного аэропорта на глазах у людей, которые в ужасе смотрели тот конфликт, который учинил сотрудник ОсОО "Сапат-Тест".

Руководству МВД КР требуется обратить внимание на случившееся и взять под контроль расследование с тем, чтобы все виновные лица неотвратимо понесли наказание.