В селе Боконбаево Тонского района состоялось открытие нового пункта милиции

В торжественном открытии принял участие первый заместитель министра внутренних дел республики Адылбек Бийбосунов.

Строительство нового современного пункта милиции было выполнено при финансовой поддержке Фонда развития Тонского района и местного бюджета Кун-Чыгышского айыльного округа. Милицейский участок, отвечающий современным требованиям, расположен в самой центральной части села Боконбаево, что создаст все благоприятные условия для приема граждан и гостей района, обеспечения общественной безопасности и оказания своевременной помощи населению.