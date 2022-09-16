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В селе Боконбаево Тонского района состоялось открытие нового пункта милиции

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- Айжан Мамбеталиева
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В торжественном открытии принял участие первый заместитель министра внутренних дел республики Адылбек Бийбосунов.

Строительство нового современного пункта милиции было выполнено при финансовой поддержке Фонда развития Тонского района и местного бюджета Кун-Чыгышского айыльного округа. Милицейский участок, отвечающий современным требованиям, расположен в самой центральной части села Боконбаево, что создаст все благоприятные условия для приема граждан и гостей района, обеспечения общественной безопасности и оказания своевременной помощи населению.


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URL: https://www.vb.kg/422586
Теги:
Иссык-Кульская область, Тонский район, Кыргызстан
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