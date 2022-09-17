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ГКНБ: В инфополе Кыргызстан хотят выставить агрессором

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- Алина Мамаева
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ГКНБ сообщает о том, что в настоящее время деструктивные силы распространяют в СМИ и интернет-пространстве ложные сведения, которые целенаправленно дискредитируют действия руководства страны, глав силовых структур и Кыргызскую Республику используя сложившуюся на границе ситуацию, тем самым оказывая содействие в попытках нарушения территориальной целостности и суверенитета страны.

Заинтересованные силы таким образом хотят выставить власти Кыргызстана и само наше государство в негативном свете перед общественностью, мировым сообществом обвинив их в давно существующих проблемах, которые власти начали решать сегодня, причем без ущерба кому-либо. На фоне сложной обстановки на госгранице и складывающейся в информационном поле ситуации, где предпринимают усилия выставить Кыргызстан в качестве агрессора, подобные действия не делают чести никому, какими бы они политическим весом и влиянием в обществе не владели, и свидетельствует о доминировании в них изменнических кыргызскому государству и народу качествах, тем более в такое сложное для страны и народу время.

ГКНБ в этой связи предупреждает о потенциальной серьезной уголовной ответственности за подобные наносящие ущерб безопасности и суверенитету Кыргызской Республики действия.

"ГКНБ также призывает все политические силы и общественность трезво оценить ситуацию, не поддаваться на провокации и наоборот помочь государственным органам и стране в вопросах скорейшего урегулирования обстановки и дальнейшего укрепления государственности. ГКНБ призывает всех, особенно представителей СМИ, НПО, активистов, блогеров и других не печатать, не распространять и не делиться непроверенными, ложными, зачастую провокационными сведениями, который служит дополнительной веской причиной эскалации обстановки, за что законодательством предусмотрена соответствующая уголовная и иная ответственность. Считает также необходимым напомнить и о своем гражданском долге", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/422659
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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