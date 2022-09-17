Конфликт на границе. Минометный обстрел подавлен, ожидаются переговоры

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в 11:30 17 сентября 2022 года подразделения ПС ГКНБ подавили минометный обстрел таджикскими военнослужащими села Достук.

Затем с 12:30 до 12:35 таджикская сторона обстреливала позиции и подразделениям Внутренних войск МВД Кыргызстана в местности Торт-Кочо Баткенского района.

В настоящее время перестрелка прекращена. Начато расследование произошедшего инцидента.

Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах. Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области. Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь.

Однако в целях деэскалации инцидента кыргызские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу.

Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана.