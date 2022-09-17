Сбор помощи организуют по всей стране - кабмин

Председатель кабмина Акылбек Жапаров провёл оперативное совещание с полномочными представителями президента в областях, мэрами городов и акимами районов в режиме видеоконференцсвязи.

"Со всех регионов страны необходимо организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Баткенскую область. Кыргызский народ издревле сплачивался и оказывал помощь и поддержку друг другу в сложные моменты. Сейчас очень много граждан, желающих оказать помощь, поэтому важно открыть пункты сбора гуманитарной помощи, обеспечив их доставку в Баткенскую область в централизованном порядке под контролем Министерства чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

Акылбек Жапаров поручил акимам районов и мэрам городов оказывать максимальную помощь в организации похорон погибших граждан.

"Похороны необходимо организовать в соответствии с традициями и со всеми почестями", - сказал он.

Председатель кабмина продолжил, что руководителям местных органов власти необходимо держать на контроле общественно-политическую ситуацию в регионах.