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Сбор помощи организуют по всей стране - кабмин

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Председатель кабмина Акылбек Жапаров провёл оперативное совещание с полномочными представителями президента в областях, мэрами городов и акимами районов в режиме видеоконференцсвязи.

"Со всех регионов страны необходимо организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Баткенскую область. Кыргызский народ издревле сплачивался и оказывал помощь и поддержку друг другу в сложные моменты. Сейчас очень много граждан, желающих оказать помощь, поэтому важно открыть пункты сбора гуманитарной помощи, обеспечив их доставку в Баткенскую область в централизованном порядке под контролем Министерства чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

Акылбек Жапаров поручил акимам районов и мэрам городов оказывать максимальную помощь в организации похорон погибших граждан.

"Похороны необходимо организовать в соответствии с традициями и со всеми почестями", - сказал он.

Председатель кабмина продолжил, что руководителям местных органов власти необходимо держать на контроле общественно-политическую ситуацию в регионах.


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URL: https://www.vb.kg/422666
Теги:
Кыргызстан, Помощь, сбор средств
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