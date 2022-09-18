Конфликт на границе. Обстановка спокойная с тенденцией на стабилизацию

По состоянию на 14:00 18 сентября, обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил, работа в данном направлении продолжается.

Соответствующие комиссии осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами.

На месте с кыргызской стороны находится заместитель главы Кабинета министров – руководитель ГКНБ Камчыбек Ташиев которым проводится соответствующая работа со своим визави с сопредельной стороны.