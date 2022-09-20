Сотрудниками столичной милиции найдена ранее пропавшая девочка

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка Т.Г. об оказании содействия в поиске ее внучки Н.Э., 2005 года рождения, которая 18 августа этого года примерно в 13 часов вышла из дома и больше не вернулась.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней Н.Э.

19 сентября этого года инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района на территории Джалал-Абадской области была найдена ранее пропавшая несовершеннолетняя Н.Э. в целости и сохранности. Сотрудниками милиции в целях безопасности несовершеннолетней, была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.