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На Иссык-Куле член ОПГ завладел имуществом 83-летнего пожилого человека

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 13 сентября в ОВД Иссык-Кульского района с заявлением обратился 83-летний житель города Чолпон-Ата. В своем заявлении он указал, что некий парень по имени "Серик" самовольно демонтировал и вывез принадлежащие ему оградительную железную сетку и трубы, установленные на дороге между домами отдыха "Айдын-Куль" и "Автомобилист". В результате потерпевшему был нанесен материальный ущерб в размере 35 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий оперативниками уголовного розыска районной милиции было установлено личность и задержание подозреваемого. Им оказался ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД КР как член ОПГ 33-летний житель города Чолпон-Аты Н.С., который на предварительном допросе полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

В ходе следствия подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшему.


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URL: https://www.vb.kg/422792
Теги:
Иссык-Кульская область, ОПГ, Кыргызстан, Иссык-Куль, милиция, УВД
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