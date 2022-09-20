На Иссык-Куле член ОПГ завладел имуществом 83-летнего пожилого человека

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 13 сентября в ОВД Иссык-Кульского района с заявлением обратился 83-летний житель города Чолпон-Ата. В своем заявлении он указал, что некий парень по имени "Серик" самовольно демонтировал и вывез принадлежащие ему оградительную железную сетку и трубы, установленные на дороге между домами отдыха "Айдын-Куль" и "Автомобилист". В результате потерпевшему был нанесен материальный ущерб в размере 35 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий оперативниками уголовного розыска районной милиции было установлено личность и задержание подозреваемого. Им оказался ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД КР как член ОПГ 33-летний житель города Чолпон-Аты Н.С., который на предварительном допросе полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

В ходе следствия подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшему.