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ГНС пресекла незаконный ввоз в Кыргызстан кондиционеров

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики установили факт нарушений при ввозе из стран-членов ЕАЭС кондиционеров без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на пункте учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" задержана автомашина, которая перевозила кондиционеры марки GREE в количестве 34 штуки на общую сумму 1,4 млн сомов.

У импортера данный товар не был заявлен в сопроводительной накладной.

Материалы нарушений переданы в орган прокуратуры для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/422818
Теги:
ГНС, ЕАЭС, Кыргызстан
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