ГНС пресекла незаконный ввоз в Кыргызстан кондиционеров

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики установили факт нарушений при ввозе из стран-членов ЕАЭС кондиционеров без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на пункте учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" задержана автомашина, которая перевозила кондиционеры марки GREE в количестве 34 штуки на общую сумму 1,4 млн сомов.

У импортера данный товар не был заявлен в сопроводительной накладной.

Материалы нарушений переданы в орган прокуратуры для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.