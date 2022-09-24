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Произведена ротация некоторых судей местных судов Кыргызстана

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- Жан Алиев
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Президент КР Садыр Жапаров подписал указ "О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики".

Целью указа является исключение конфликта интересов, коррупционных рисков и обеспечение беспристрастности в деятельности судей местных судов.

В рамках указа, в соответствии с частью 6 статьи 96 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 26 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" и по представлению председателя Верховного суда некоторые действующие судьи местных судов Кыргызской Республики переводятся для дальнейшего осуществления полномочий судьи на оставшийся срок, предусмотренный Конституцией Кыргызской Республики, в следующие местные суды:

- Ошский областной суд:

Алимкулова Нургазы Халиловича - из Баткенского областного суда;

- Чон-Алайский районный суд Ошской области:

Бекбулатова Айбека Бектурсуновича - из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;

- Джалал-Абадский областной суд:

Койломбаева Азамата Ишимбековича - из Нарынского областного суда;

- Базар-Коргонский районный суд Джалал-Абадской области:

Абдрахманова Рахманаали Аширалиевича - из Чон-Алайского районного суда Ошской области;

- Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области:

Саргалдакова Искендера Бекболотовича - из Октябрьского районного суда города Бишкек;

- Токтогульский районный суд Джалал-Абадской области:

Омуралиева Мэлиса Асанбековича - из Ленинского районного суда города Бишкек;

- Таш-Кумырский городской суд Джалал-Абадской области:

Аскарбекова Арстанбека Аскарбековича - из Московского районного суда Чуйской области;

- Баткенский областной суд:

Султанканова Бактыбека Султанкановича - из Нарынского областного суда;

- Иссык-Кульский областной суд:

Бердибекова Алтынбека - из Нарынского областного суда;

- Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области:

Нурбаева Бакытбека Сайдиллаевича - из Джумгальского районного суда Нарынской области;

- Караколский городской суд Иссык-Кульской области:

Осмонова Тарасбека Сапарбековича - из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;

- Нарынский областной суд:

Исажанова Келдибека Сайдахматовича - из Ошского областного суда;

Кудабаеву Гульбару Ишеновну - из Иссык-Кульского областного суда;

Мусурманкулова Бекмухаммета Лутуббилахановича - из Джалал-Абадского областного суда;

- Джумгальский районный суд Нарынской области:

Бектемирова Куралбека Абдималиковича - из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;

- Московский районный суд Чуйской области:

Каримову Жыпар Кудайбердиевну - из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;

- Ленинский районный суд города Бишкек:

Ормушева Тилека Эмилбековича– из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

- Октябрьский районный суд города Бишкек:

Эралиева Талайбека Каскаевича - из Каракольского городского суда Иссык-Кульской области.

Указ вступает в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/422932
Теги:
суд, судья, Кыргызстан
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