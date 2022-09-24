Произведена ротация некоторых судей местных судов Кыргызстана

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ "О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики".
Целью указа является исключение конфликта интересов, коррупционных рисков и обеспечение беспристрастности в деятельности судей местных судов.
В рамках указа, в соответствии с частью 6 статьи 96 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 26 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" и по представлению председателя Верховного суда некоторые действующие судьи местных судов Кыргызской Республики переводятся для дальнейшего осуществления полномочий судьи на оставшийся срок, предусмотренный Конституцией Кыргызской Республики, в следующие местные суды:
- Ошский областной суд:
Алимкулова Нургазы Халиловича - из Баткенского областного суда;
- Чон-Алайский районный суд Ошской области:
Бекбулатова Айбека Бектурсуновича - из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;
- Джалал-Абадский областной суд:
Койломбаева Азамата Ишимбековича - из Нарынского областного суда;
- Базар-Коргонский районный суд Джалал-Абадской области:
Абдрахманова Рахманаали Аширалиевича - из Чон-Алайского районного суда Ошской области;
- Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области:
Саргалдакова Искендера Бекболотовича - из Октябрьского районного суда города Бишкек;
- Токтогульский районный суд Джалал-Абадской области:
Омуралиева Мэлиса Асанбековича - из Ленинского районного суда города Бишкек;
- Таш-Кумырский городской суд Джалал-Абадской области:
Аскарбекова Арстанбека Аскарбековича - из Московского районного суда Чуйской области;
- Баткенский областной суд:
Султанканова Бактыбека Султанкановича - из Нарынского областного суда;
- Иссык-Кульский областной суд:
Бердибекова Алтынбека - из Нарынского областного суда;
- Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области:
Нурбаева Бакытбека Сайдиллаевича - из Джумгальского районного суда Нарынской области;
- Караколский городской суд Иссык-Кульской области:
Осмонова Тарасбека Сапарбековича - из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;
- Нарынский областной суд:
Исажанова Келдибека Сайдахматовича - из Ошского областного суда;
Кудабаеву Гульбару Ишеновну - из Иссык-Кульского областного суда;
Мусурманкулова Бекмухаммета Лутуббилахановича - из Джалал-Абадского областного суда;
- Джумгальский районный суд Нарынской области:
Бектемирова Куралбека Абдималиковича - из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;
- Московский районный суд Чуйской области:
Каримову Жыпар Кудайбердиевну - из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;
- Ленинский районный суд города Бишкек:
Ормушева Тилека Эмилбековича– из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
- Октябрьский районный суд города Бишкек:
Эралиева Талайбека Каскаевича - из Каракольского городского суда Иссык-Кульской области.
Указ вступает в силу со дня подписания.