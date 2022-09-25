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В Ош прибыла уполномоченная по правам ребенка Кыргызстана Асель Чынбаева

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- Жан Алиев
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В город Ош с рабочим визитом прибыла уполномоченная по правам ребенка (детский омбудсмен) Кыргызстана Асель Чынбаева.

В рамках посещения пунктов временного размещения прибывших из Баткенской области несовершеннолетних граждан и их родителей, детский омбудсмен посетила места их нахождения в Оше, ознакомилась с их проблемами и текущими задачами.

Асель Чынбаева подчеркнула, что ознакомится с условиями пребывания несовершеннолетних жителей Баткенской области в городе Ош, а также окажет содействие в решении их проблем.

С рядом родителей проведена беседа по вопросу оценки их потребностей. В одном из общежитий ОшГУ для размещенных здесь детей из Баткенской области творческим коллективом Ошского академического музыкально- драматического театра имени Бабура совместно с телеканалом ОшТВ и узбекским национально-культурным центром было показано театрализованное представление с целью поднятия морального духа детей.

В завершении также посетили детский дом "Лотос", где также разместили несколько ребят из Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/422940
Теги:
Баткенская область, дети, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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