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Замминистра внутренних дел встретился с сотрудниками Баткенской области

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- Жан Алиев
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Пресс-служба МВД сообщает, что первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов встретился с сотрудниками Баткенской области села Андаркен Лейлекского района и города Сулюкта.

На встрече ознакомился с личным составом, за деятельностью милицейских участков и с организацией их работы.

Кроме того, состоялись встречи с депутатами городского совета и народными активистами города Сулюкта.

В свою очередь он отметил, что все сотрудники трудолюбивы и добросовестно выполняют свои обязанности перед родиной.


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URL: https://www.vb.kg/422944
Теги:
Баткенская область, Лейлекский район, Кыргызстан, МВД
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