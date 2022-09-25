Замминистра внутренних дел встретился с сотрудниками Баткенской области

Пресс-служба МВД сообщает, что первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов встретился с сотрудниками Баткенской области села Андаркен Лейлекского района и города Сулюкта.
На встрече ознакомился с личным составом, за деятельностью милицейских участков и с организацией их работы.
Кроме того, состоялись встречи с депутатами городского совета и народными активистами города Сулюкта.
В свою очередь он отметил, что все сотрудники трудолюбивы и добросовестно выполняют свои обязанности перед родиной.