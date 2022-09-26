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"Перенесшие инсульт нуждаются в реабилитации, но в больницах нет условий"

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- Нина Ничипорова
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В больницах Кыргызстана нет отделений реабилитации для людей, перенесших инсульт. Инсульты же были и остаются большой медицинской и социальной проблемой и огромной экономической нагрузкой для государства и его граждан. Половину всех смертей в Кыргызстане, по данным Минздрава КР, составляют сердечно-сосудистые заболевания. В эту статистику входят и инсульты", - сказал в интервью vb.kg главный внештатный реабилитолог Минздрава КР, заместитель директора по научной работе Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения, консультант одного из медицинских центров в Бишкеке, профессор Болот Кулов.

- А статистика просто пугающая: 80 процентов перенесших инсульт - это пожизненные инвалиды, 30 - из них требуют постороннего ухода, а 20 – вообще не могут самостоятельно ходить. По разным оценкам, только 12-20 процентов возвращаются к труду. Учитывая эти показатели, трудно переоценить значимость реабилитации для этой категории кыргызстанцев. Медицинская реабилитация больных после инсульта - это многоэтапный процесс.

Для каждого больного должна быть разработана индивидуальная программа вторичной профилактики, а также организована система ранней и этапной нейрореабилитации. Для полноценного проведения реабилитации больных, перенесших инсульт, необходимо организовать специализированные отделения ранней нейрореабилитации, центры медицинской реабилитации. На сегодняшний день, пожалуй, только Кыргызский научно-исследовательский центр курортологии и восстановительного лечения в полной мере можно отнести к многопрофильному центру медицинской реабилитации, в том числе и реабилитации инсульта, включая все его этапы.

Первый его этап начинается с первых суток заболевания: с правильной укладки в постели, пассивной гимнастики, массажа, постепенного перевода пациента в вертикальное положение. После окончания острого периода, а это 28 дней, при условии полного восстановления нарушенных функций больному рекомендуется амбулаторное или санаторно-курортное лечение. В том случае, если пациент все еще нуждается в посторонней помощи, то он переводится в отделение ранней реабилитации. В дальнейшем, в период раннего восстановительного периода (3-6 месяцев), показана амбулаторная или санаторно-курортная реабилитация, а также реабилитация на дому. Но, к сожалению, как я уже сказал, данная схема реабилитации у нас пока не работает.

Но, может, надо начать сначала с профилактики этого заболевания?

- Профилактика, безусловно, ведется, но для успешной борьбы с инсультом, прежде всего, необходимо создание современной стратегии медицинской помощи, основанной на системном подходе. Что это означает? Главное – снижение заболеваемости путем проведения первичной профилактики. К примеру, выявление и адекватное лечение артериальной гипертонии, которая, как известно, является основным фактором риска развития инсульта и значительно снижает ее заболеваемость. Чрезвычайно важным является налаживание системы оказания экстренной медицинской помощи. Я имею в виду концепцию "время – мозг", подразумевающую обязательную госпитализацию в период "терапевтического окна", то есть в течение ближайших 3 – 4 часов после инсульта. Кроме того, современный стандарт медицинской помощи при остром инсульте предусматривает лечение в специализированных инсультных центрах с применением методов высоких технологий.

В одно время по рекомендации академика Мирсаида Миррахимова применяли метод тромболизиса, который помогал больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультом. Сейчас он используется?

- Тромболизис как раз относится к одному из высокотехнологичных методов лечения инсульта, его применение позволяет существенно снизить вероятность инвалидизации и улучшить процесс реабилитации. Тромболизис, или иными словами тромболитическая терапия, позволяет растворить тромб, который закрывает просвет сосуда, и восстановить кровоток в области ишемического повреждения головного мозга. Вся сложность применения этого метода заключается в том, что препарат, который растворяет тромб, эффективен только в первые 4,5 часа. И вот здесь чрезвычайно важное значение приобретает логистика острого инсульта. Она подразумевает быструю транспортировку и госпитализацию пациента в специализированное отделение, где должны круглосуточно работать КТ или МРТ, ангиографическая установка или УЗИ магистральных сосудов головы, лаборатория.

Существует и другой метод - это механическая тромбоэкстракция. Суть его в том, что закупоривший просвет сосуда тромб можно удалить с помощью специальных катетеров, которые вводятся в сосуд. Насколько мне известно, оба эти метода лечения у нас применяются: тромболизис в некоторых частных клиниках Бишкека, а тромбоэкстракция проводится нейрохирургами Национального госпиталя. Но, к сожалению, не так часто, как это необходимо.

Имеется ли такая логистика в Национальном госпитале, в нашем головном медицинском учреждении?

- Национальный госпиталь в данном случае - это конечный пункт логистики острого инсульта, где должны быть сосредоточены все необходимые людские и технические ресурсы для адекватного лечения острого инсульта. Но опять же, к большому сожалению, Национальный госпиталь в настоящее время не располагает в полном объеме такими технологическими возможностями. А это - одно из самых главных условий. Прежде чем что-то лечить, мы должны знать, что мы лечим, а это возможно только при наличии современного инструментального и лабораторного оснащения.

Если говорить о возможностях вашей клиники, она приближена к этим современным стандартам и требованиям?

- Да, наш медицинский центр, на мой взгляд, отвечает практически всем современным медицинским требованиям. Если в начале своей деятельности, основная его цель была сосредоточена на диагностике, то в настоящее время - это крупный многопрофильный центр с возможностью не только диагностики, но и лечения как в амбулаторных, так и стационарных условиях. Отрадно, что этот медцентр - один из немногих медицинских учреждений, которое большое внимание уделяет реабилитации больных, в том числе перенесших инсульт.

Какова ситуация с неврологическими заболеваниями в стране?

- Если говорить о том, что сейчас происходит, то заболеваемость как таковая увеличивается и неврологическая, в том числе, потому что её усугубляют социальные и психосоциальные факторы: взаимоотношения в семье, общеэкономическая ситуация, стрессы, снижение качества жизни, когда человек меньше зарабатывает и т.п. Темп жизни сейчас другой, им движет урбанизация, техногенная составляющая, и это касается в целом населения мира, а не только нашей страны.

Сейчас мы везде добавляем, что ковид тоже повлиял. Это относится к неврологическим заболеваниям?

- Что касается ковида, то выяснилось, что у 80 процентов людей со средним и тяжелым течением коронавируса наблюдается как минимум один неврологический симптом. Вирус непосредственно или опосредованно поражает нервную систему, губительно воздействуя на иммунную систему (цитокиновый шторм), а также на эндотелий сосудов. Как следствие, развиваются энцефалиты, менингоэнцефалиты, острые нарушения мозгового кровообращения, обоняния и вкуса, полиневриты. Все эти осложнения возникают в острой стадии болезни.

Однако в настоящее время, когда заболеваемость ковидом пошла на спад, медики всего мира, в том числе и неврологи, столкнулись с проблемой так называемого постковидного синдрома. К наиболее частым неврологическим проявлениям постковидного синдрома относятся постоянная тревожность, депрессия, хроническая усталость, снижение памяти, трудности выполнения основных повседневных дел. Кроме того, оказалось, что у лиц, перенесших коронавирус, с течением времени чаще развиваются такие осложнения, как инсульт, слабоумие, поражение периферических нервов.

После стольких лет реформ, почему нам до сих пор не удалось добиться тех результатов, к которым стремились?

- Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос, я - врач лечебник и могу сказать с точки зрения профессионала, что наша задача - помочь нуждающемуся человеку, а что касается реформ и финансирования медицины, то лучше эти вопросы адресовать организаторам здравоохранения и политикам.

Должны ли мы идти по пути развития частного здравоохранения?

- У каждого потенциального пациента должен быть выбор. Это не наше дело считать деньги в карманах людей, могут они или не могут оплатить лечение. Мы должны предоставить им возможности, в том числе, пусть и дорогую, но частную медицину с высокими технологиями, а выбор оставить за ними.

Кстати

По оценке ВОЗ, в настоящее время мы переживаем пандемию цереброваскулярных заболеваний и, в частности, инсультов. Ежегодно в мире переносят инсульт более 15 миллионов человек. Прогнозируют, что к 2030 году ежегодно инсульт будут переносить не менее 23 миллионов человек. Что касается смертности, то сейчас от инсульта каждый год умирает более 6 миллионов человек, к 2030 году эта цифра увеличится до 8 миллионов. В России, к примеру, 35% больных, перенесших инсульт, умирают в течение первого месяца, в течение первого года добавляется еще 15%. В Кыргызстане, по данным Минздрава КР, в течение первого месяца умирает почти половина больных и около 80% навсегда остаются инвалидами.


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URL: https://www.vb.kg/422949
Теги:
ВОЗ, смертность, Кыргызстан, больница, коронавирус, профилактика, клиника Юрфа
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