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Гульнур Мамыркулова: Мы хотим развивать художественную гимнастику в КР

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- Соня Ким
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Художественная гимнастика – самый красивый и утонченный вид спорта. В нем собрано все многообразие красивых элементов и изящных этюдов. Так, в Кыргызской Республике, есть юные спортсменки, которые покоряют своими выступлениями не только отечественные арены, но и азиатские, а также мировые. Недавно юные гимнастки выступили на разных международных турнирах. Мы верим, что художественная гимнастика будет развиваться еще лучше в нашей стране, а меценаты и государство не будут оставаться в стороне и поддержат спортсменок, ведь спорт это лицо страны, а представители его это гордость поколений и радость для народа.

С 14 по 18 сентября в Софии (Болгария) прошел чемпионат мира по художественной гимнастике, где выступили юные кыргызстанские спортсменки. Главный хореограф сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Гульнур Мамыркулова рассказала нашей съемочной команде vb.kg о достижениях своих воспитанниц, которые на протяжении нескольких лет становятся призерами на международных чемпионатах.


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URL: https://www.vb.kg/422982
Теги:
спорт, художественная гимнастика, Кыргызстан
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