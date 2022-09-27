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Подрались отец с сыном. Отца приговорили к штрафу

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- Ольга Новгородцева
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Житель Ысык-Атинского района оштрафован на 20 000 сомов за то, что в ходе драки нанёс своему сыну телесные повреждения в виде сотрясения мозга и сильных ушибов.

Осужденный Ф. говорит, что 2 августа решил серьезно побеседовать со взрослым сыном С. по поводу его недостойного поведения. Как только Ф. якобы уезжает в рейс, С. плохо обращается с матерью. Грубит ей, в том числе и матерно.

Постучался в комнату сына. Тот открыл дверь с поднятой правой рукой. Освещение было плохое, поэтому Ф., по его словам, показалось, что сын собирается его чем-то ударить. Стал защищаться...

Из показаний потерпевшего С.:

- Вечером я приехал домой, чтобы забрать вещи, и находился у себя в комнате. Отец начал стучать в дверь и требовал выйти. При этом он кричал и ругался. Я взял свою видеокамеру и открыл дверь комнаты. Когда отец опять стал кричать и угрожать, включил камеру. Отец схватил камеру и сломал. Ее часть осталась у отца в руках. Я просил отдать, но он не слушал.

Мы вышли во двор. Появилась мать и стала все снимать на мобильный телефон. Я попытался забрать камеру силой, и между нами с отцом завязалась борьба. Отец схватил меня за шею, начал скручивать и ударил несколько раз по голове, отчего мне стало плохо, закружилась голова. Отец прижал меня к воротам, я о них ударился спиной...

Из показаний жены и матери:

- 2 августа 2022 года вечером я находилась дома и вышла во двор, услышав шум.

Как оказалось, во дворе ругались супруг с сыном. Между ними давно были неприязненные отношения, поэтому я стала снимать все на свой мобильный телефон. Сын требовал у отца вернуть ему камеру, а тот не отдавал.

Тогда сын бросился на Ф., чтобы отобрать камеру, и между ними завязалась борьба, они начали толкать друг друга. Потом мне пришлось прекратить съёмку и разнимать их...

По заключению судмедэкспертизы, С. заработал легкий вред здоровью, а его отец решением Ысык-Атинского районного суда оштрафован на 20 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422995
Теги:
суд, Чуйская область, драка, Кыргызстан
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