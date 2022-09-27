В Бишкеке появился новый мурал "Кыйынмын" ("Я смогу")

Художники арт-группы Basicolors создали в Бишкеке новый мурал "Кыйынмын", посвященный теме расширения прав и возможностей женщин в Кыргызстане. Цель проекта - мотивировать женщин поверить в себя, не забывать мечтать, искать и находить внутренние силы двигаться к своей мечте, несмотря на жизненные неурядицы и бытовые сложности.

Мурал с изображением молодой женщины с ребенком на фоне кухни, олицетворяющей домашний быт, с планшетом в руках, книгами по естественным наукам на переднем плане и словами "Кыйынмын" ("Я смогу") расположен на пересечении улиц Осмонкула и Куренкеева.

Данный мурал призван мотивировать горожанок, которые его увидят, двигаться к своим мечтам, несмотря на сложившиеся обстоятельства, и в любой жизненной ситуации помнить о том, что любые сложности можно преодолеть. Вместе с тем данный проект станет напоминанием для зрителей мужского пола о важности поддержки прав женщин и гендерного равенства как основы для устойчивого развития современного сообщества.

Basicolors – это бишкекская арт-группа, которая создает масштабные муралы и социально ориентированные граффити в Кыргызстане и за рубежом.