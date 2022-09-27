В Кызыл-Кия доставлены 5 тонн муки, одежда и продуктовые наборы

В ходе рабочей поездки по Баткенской области министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с жителями города Кызыл-Кия и приграничных сел, которых разместили в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Гражданам, пострадавшим из-за нападения Таджикистана, были розданы одежда, продуктовые наборы.

По словам министра, территориальным управлениям труда, социального обеспечения и миграции были даны поручения оказывать максимально адресную помощь, оперативно реагировать на все нужды населения.

"Со своей стороны министерство обеспечит своевременную выплату всех социальных пособий. Онлайн-конференции с районными управлениями проводятся постоянно, ситуация под контролем", - отметил Кудайберген Базарбаев.

Всего в Баткенскую область доставлено 80 тонн муки, инвалидные коляски, костыли, одежда и продуктовые наборы".