МИД КР: Таджикистан нарушил основные международные принципы

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сегодня, 27 сентября, распространило информационное сообщение.

Делегация Кыргызстана воспользовалась правом на ответ на выступление, сделанное делегацией Таджикистана в субботу, 24 сентября 2022 года, в котором таджикская сторона преподнесла все в выгодном для себя виде. Также заранее было предсказуемо, что Таджикистан не признает своей вины в вооруженной агрессии против нашей страны и постарается переложить всю вину на нас.

Кыргызская сторона отметила, что конфликт, произошедший с 14 по 17 сентября этого года, является заранее спланированной военной агрессией Таджикистана против Кыргызстана. Таджикистан нарушил основные международные принципы, такие как территориальная целостность, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, неприменение силы или угрозы силой, соблюдение прав и свобод человека, закрепленные в Уставе ООН и других международных документах.

В результате спровоцированной и необоснованной агрессии Таджикистана с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники 62 гражданина Кыргызстана были убиты, около 200 получили ранения, в том числе 13 детей, 14 женщин и 171 мужчина. 140 тысяч человек были эвакуированы из мест постоянного проживания и вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

В связи с этим кыргызская сторона считает, что безосновательные обвинения Таджикистана в адрес Кыргызстана являются попыткой переложить ответственность и вину на Кыргызстан. Таджикская сторона развернула кампанию дезинформации международного сообщества с целью дискредитации оборонительных действий КР. У Кыргызстана есть все доказательства (фото и видеозаписи) начала агрессии и преступлений таджикских военных на территории КР.

Информация о том, что наша КР самовольно захватывала земли, принадлежащие Таджикистану, также является частью распространения дезинформации со стороны соседней страны. В отличие от наших соседей мы никогда не ставили перед собой цели захвата чужих территорий, но и "никому не отдаем ни сантиметра своей земли".

Упоминание о том, что Кыргызстан прячет свои войска и военную технику в населенных пунктах, имеет только вводящую в заблуждение цель. В связи с этим ответственность за дальнейшую напряженность на границе будет лежать исключительно на Таджикистане.

Несмотря на вторую агрессию Таджикистана, Кыргызстан убежден, что все пограничные и внутренние вопросы должны решаться за столом переговоров, и такая воля и готовность с кыргызской стороны имеется.