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2 октября в центре Бишкека не будет воды

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- Анастасия Карелина
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2 октября с 9 до 22 часов будет приостановлена подача питьевой воды в центральную часть города. Об этом сообщает производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал".

Чуйское предприятие электрических сетей (ЧуПЭС) ОАО "Северэлектро" проведет плановые работы на подстанции "Центральная-1". В зоне отключения электроэнергии - водозабор "Белинский".

Во время отключения холодного водоснабжения планируется провести ремонтные работы на водозаборе "Белинский", а также на городских водопроводных сетях с целью подготовки водозабора к зимнему периоду.

Район отключения: Фрунзе, Манаса, Жибек Жолу, Турусбекова, Баялинова, Абдрахманова. Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства, просит организации и население заранее запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/423095
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды
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