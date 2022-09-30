Жителей Бишкека с 1 октября ждут на сельхозярмарках

Жителей Бишкека ждут на сельхозярмарках столицы, которые будут организованы в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Дорогие бишкекчане и гости столицы! Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить в столичных районах.

В Первомайском районе ярмарка пройдёт в эти выходные 1 и 2 октября с 8:00 часов утра до 18:00 вечера на отрезке улицы И.Раззакова между Киевской и Токтогула.

Также ярмарка пройдет и в Октябрьском районе с 1 октября по 31 декабря 2022 года по выходным дням (суббота и воскресенье) с 07:00 утра до 19:00 вечера по ул. Н.Жетикашкаевой от Айтиева до А.Токомбаева

В Свердловском районе горожан ждут в эти выходные 1 и 2 октября с 8:00 часов утра до 18:00 вечера на пересечении ул. Торокула Айтматова и Токтогула.

Будет представлена мясная, молочная продукция, мука, мёд, овощи и фрукты, яйца и много другое.

Свежую продукцию представят 50 отечественных производителей.

Ярмарка организована мэрией столицы совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов КР", - говорится в сообщении мэрии.