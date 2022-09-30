Погода
$ 81.07 - 82.07
€ 80.50 - 81.50

Жителей Бишкека с 1 октября ждут на сельхозярмарках

126  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жителей Бишкека ждут на сельхозярмарках столицы, которые будут организованы в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Дорогие бишкекчане и гости столицы! Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить в столичных районах.

В Первомайском районе ярмарка пройдёт в эти выходные 1 и 2 октября с 8:00 часов утра до 18:00 вечера на отрезке улицы И.Раззакова между Киевской и Токтогула.

Также ярмарка пройдет и в Октябрьском районе с 1 октября по 31 декабря 2022 года по выходным дням (суббота и воскресенье) с 07:00 утра до 19:00 вечера по ул. Н.Жетикашкаевой от Айтиева до А.Токомбаева

В Свердловском районе горожан ждут в эти выходные 1 и 2 октября с 8:00 часов утра до 18:00 вечера на пересечении ул. Торокула Айтматова и Токтогула.

Будет представлена мясная, молочная продукция, мука, мёд, овощи и фрукты, яйца и много другое.

Свежую продукцию представят 50 отечественных производителей.

Ярмарка организована мэрией столицы совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов КР", - говорится в сообщении мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423149
Теги:
продовольствие, ярмарка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  