Ураган "Иэн" стал одним из самых разрушительных в истории США

Ураган уже оставил после себя обширную полосу разрушений во Флориде, затопив районы на обоих побережьях, сорвав дома с их фундаментов, разрушив прибрежные предприятия и оставив без электричества более двух миллионов человек, сообщает "Голос Америки".

Жители восточного побережья Флориды, первыми испытавшие на себе силу урагана "Иэн", уже возвращались домой, когда ураган, ослабев до тропического шторма при пересечении полуострова Флорида, в ночь на пятницу восстановил свою разрушительную силу над Атлантикой.

Многие люди в Форт-Майерсе в смятении. Они не знают, когда вернутся к нормальной жизни. Ураган разрушил их жизнь. Отчаявшиеся люди пытаются оценить ущерб после того, как ураган "Иэн" уничтожил дома более чем 80 тысяч жителей города.

Одна женщина, которая только недавно купила новый дом на западе Флориды, сказала, что только что вернулась и обнаружила, что здание было разорвано на куски после того, как ураган "Иэн" пронесся через него.

В пятницу ураган обрушился на Южную Каролину, достигнув первой категории по данным Национального центра изучения ураганов. Скорость ветра усилилась до 80 миль в час (129 км/ч).

"Возрожденный" ураган разворотил берег в Южной Каролине, угрожая историческому городу Чарльстон.

Там ожидается подъем воды на пять метров, что значительно выше обычного уровня.

Выступая в Белом доме в пятницу, президент США Джо Байден призвал местных жителей прислушиваться к местным властям и ко всем предупреждениям.

Байден сказал, что "сердце Америки буквально разрывается" при мысли о всех тех, кто потерял свои дома. Президент добавил, что его администрация принимает срочные меры, чтобы оказать всем необходимую помощь.

Он подчеркнул, что его послание жителям Флориды звучит так: "Мы видим, через что вы прошли, и мы с вами. Мы сделаем для вас все, что в наших силах". Ущерб от непогоды назвали историческим.

"Иэн" оставил после себя обширную полосу разрушений во Флориде, затопив районы на обоих побережьях, сорвав дома с их фундаментов и разрушив прибрежные предприятия.

Известно, что около 2,6 миллионов домов во Флориде остались без электричества.

По меньшей мере, сорок человек были подтверждены в качестве погибших в США - число, которое, как ожидается, увеличится, поскольку местные официальные лица фиксируют все больше смертей и ведут поиски жертв стихии.