Какие опции в подержанном автомобиле разорят сразу после покупки

При покупке подержанного авто продавцы наперебой расхваливают свой товар. Особый упор делают на богатые комплектации. Мол, именно такие дарят комфорт да еще и более практичны и при этом заметно дешевле. Не стоит доверять людям на авторынке. Машины с некоторыми опциями могут буквально разорить сразу после покупки. А с какими именно, рассказывает портал "АвтоВзгляд".

Особо осторожно нужно быть с машинами, имеющими люк в крыше. Если он не заводской, то от покупки лучше отказаться, ведь непонятно, кто и как его ставил. А от этого люк может протекать или плохо закрываться. К слову, подобное может произойти и с машиной, у которой опцию устанавливали на заводе. Но тут неприятности связаны с банальным износом и старением исполнительных механизмов. Кстати, замена электромотора - дело дорогое. А еще заедающий при открытии или закрытии люк - признак нарушения геометрии или перекоса направляющих. Здесь необходима их регулировка или замена, что также стоит немалых денег.

Не лучше выглядят и авто с панорамными стеклами. Например, "панорма" на Opel Astra H обойдется от 15 тысяч сомов, плюс работы по установке. При этом обычное стекло тянет на 8 - 10 тысяч сомов. Основная беда в том, что стекла на большинстве машин сейчас очень мягкие. Небольшой камень может оставить крупную трещину, и "визор" придется менять. Результат - заплатите за ремонт больше. А еще бывают случаи, когда зимой, в мороз, стеклянная крыша просто трескается и проваливается в салон. Такие проблемы наблюдали у подержанных кроссоверов BMW. Так что не стоит рисковать своим здоровьем и деньгами. Лучше выбирать автомобили с классическим остеклением.

Немалые проблемы может принести покупка автомобиля с фаркопом. Особенно, если его установка не предусмотрена конструкцией, но тем не менее он есть. При регистрации машины в ГИБДД инспектор потребует убрать самопальный элемент и откажет в регистрации.

А если прежний владелец активно пользовался таким тягово–сцепным устройством, то это непременно скажется на состоянии авто. Так, если водитель часто возил с собой лодку или автодом, то это точно отразится на состоянии кузова. Могут появиться деформации, что в самом плохом случае приведет к нарушению геометрии.

Еще надо помнить, что транспортировка прицепа дает повышенные нагрузки на двигатель и коробку передач. Так что важнейшие агрегаты такого ТС будут изношены куда сильнее, чем у авто без фаркопа.