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В ИВС Таласской области улучшились санитарные условия содержания

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- Жан Алиев
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По результатам превентивных посещений по Таласской области в 2021 году сотрудники Национального центра составили четыре 4 акта о нарушении норм и стандартов условий содержания в ИВС УВД.

Для подогрева воды, задержанные использовали самодельный водонагреватель, представляющий опасность для их жизни и здоровья. Душевая кабина не функционировала по техническим причинам, а состояние уборной комнаты для сотрудников было неприемлемым.

Сотрудники территориального представительства НЦПП в Таласской области настоятельно рекомендовали привести сложившуюся ситуацию в соответствие стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

При активном содействии начальника ИВС в лице Фархада Нурбекова и заместителя начальника УВД по общественной безопасности Шукурбека Кушбекова, в сентябре этого завершились ремонтные работы душевых кабин и туалета. Также были отремонтированы несколько камер и следственный кабинет.

"Улучшенные бытовые условия данного учреждения стали результатом совместных усилий НЦПП, руководства ИВС и УВД Таласской области, - отмечает региональный представитель НЦПП Нурлан Абдыраимов. – Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы оказать экспертную поддержку в целях улучшения условий в местах лишения и ограничения свободы".


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URL: https://www.vb.kg/423195
Теги:
ИВС, УВД, Таласская область, Кыргызстан
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