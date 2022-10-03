Посол КР в Узбекистане встретился с представителями бизнес-ассоциации "ЖИА"

Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев встретился с представителями бизнес-ассоциации "ЖИА". В Ташкенте с бизнес-туром находилась делегация кыргызских предпринимателей бизнес-ассоциации "ЖИА". В рамках бизнес-тура в посольстве состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в РУз Муса Джаманбаева с кыргызскими предпринимателями.

В ходе встречи посол М.Джаманбаев отметил вопросы о плодотворном развитии двустороннего сотрудничества КР с РУз, предстоящем официальном визите высшего руководства РУз в КР, проведении бизнес-форума между двумя странами, перспективных направлениях взаимодействия в торгово-экономической сфере, задачах посольства в сфере торгово-экономического сотрудничества и продвижения экспортного потенциала КР в РУз.

Также были даны практические рекомендации во взаимодействии с деловой средой Узбекистана. Состоялся предметный обмен по вопросам развития делового сотрудничества, были выслушаны предложения предпринимателей по активизации и расширению делового взаимодействия.

Посольством было заверено оказывать максимальное содействие в дальнейшем поиске потенциальных партнеров, продвижении возможной экспортной продукции, информировании кыргызской бизнес-среды о проводимых в Узбекистане деловых мероприятиях.