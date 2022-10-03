Работники спецучреждлений ГСИН провели субботник

Пресс-служба ГСИН сообщает, что в различных регионах страны работники спецучреждений Службы исполнения наказаний Минюста КР вышли на субботники.

Наводили они порядок в своих расположениях и на близлежащих участках, определенных совместно с местными властями.

Уборка и благоустройство территорий состоялись согласно плану мероприятий по реализации общенациональной кампании "Таза мурас", которую утвердил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

Акции по наведению чистоты начались 17 сентября и продлятся до 31 октября.