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Работники спецучреждлений ГСИН провели субботник

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что в различных регионах страны работники спецучреждений Службы исполнения наказаний Минюста КР вышли на субботники.

Наводили они порядок в своих расположениях и на близлежащих участках, определенных совместно с местными властями.

Уборка и благоустройство территорий состоялись согласно плану мероприятий по реализации общенациональной кампании "Таза мурас", которую утвердил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

Акции по наведению чистоты начались 17 сентября и продлятся до 31 октября.


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URL: https://www.vb.kg/423215
Теги:
ГСИН, субботник, Кыргызстан
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