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В Бишкеке издана книга о Шушинской декларации на четырех языках

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- Бактыгуль Акжолова
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По заказу действующего в Бишкеке Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в издательстве Uluu Toolor на четырех языках издана книга о Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает фонд поддержки

политики тюркоязычных государств.

По его данным, книга содержит полный текст декларации на азербайджанском, турецком, русском и кыргызском языках.

В издании опубликованы текст Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", Закон Азербайджанской Республики об утверждении декларации, тексты об утверждении Шушинской декларации в Великом национальном собрании Турции, решении президента Турции об утверждении декларации, подписании Президентом Турции решения о публикации Шушинской декларации в "Ресми газете" и вступление в силу, утверждении Милли Меджлисом декларации.

Кроме того, издание содержит большую статью, призывающую азербайджанскую и турецкую диаспоры к совместным шагам, проявлению солидарности.

В книге опубликовано и интервью, данное президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым телеканалу CNN Turk.

Кроме того, в издание включена большая статья под названием "Важность Шушинской декларации", в которой отражено историческое и политическое значение декларации и факты, которые защитят региональную безопасность.

"Фонд будет распространять книгу среди широкого круга читателей бесплатно и. планирует посвятить презентации книги к приезду президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан" - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/423228
Теги:
Азербайджан, президент, Кыргызстан
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