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Пресечен незаконный ввоз более 15 тонн минеральных удобрений

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники таможни "Баткен" пресекли незаконный ввоз более 15 тонн минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области при проведении таможенного контроля направленных на выявление и пресечение фактов НТП и контрабанды на мобильном посту "Развилка" Баткенского района было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz" под управлением гражданина КР "З.Ж.К.".

При досмотре в салоне указанного автотранспортного средства обнаружен товар - минеральные удобрения с маркировкой "Карбамид" и "Селитра аммиачная" производства РУз. Общий вес задержанного товара составил 7000 килограммов, а стоимость составила 300 000 сомов. Груз был без каких-либо товаросопроводительных, подтверждающих легальность ввоза на территорию ЕАЭС.

По данному факту наложен и взыскан штраф в размере 60 000 сомов, возмещен ущерб на сумму 45 486 сомов.

Аналогичное задержание сотрудники таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области провели на автодороге Баткен-Ош. При досмотре грузового автотранспортного средства марки "Mercedes-Benz" под управлением гражданина КР "Г.К.Я." были обнаружены минеральные удобрения с маркировкой "Карбамид" в количестве 177 мешков. Общий вес товара составил 8850 килограммов, а стоимость 424 800 сомов.

По данному факту наложен и взыскан штраф в размере 60 000 сомов, возмещен ущерб на сумму 82 964 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/423237
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан, таможня
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