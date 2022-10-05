"При строительстве дороги в Бооме скорее всего нарушили систему селеспуска"

Летом этого сели на новой дороге в Боомском ущелье показали, что общаться с этой стихией мы пока не очень умеем. Подобные ЧП в местах, насыщенных туристами, плохо влияют на привлекательность нашей страны для путешественников. Уже не говоря о безопасности жизни местных жителей. Необходимо разбираться, что происходит и почему.

Наш сегодняшний эксперт в области предотвращения селевой опасности, инженер–гидролог Халилжан Маллаев считает, что последствий разрушений от водной стихии в Боомском ущелье могло быть меньше, если бы при строительстве новой дороги выполнялись все технические требования. Он уверен, что если бы ливни шли на полчаса больше, то сель выдавил бы дорожное полотно в реку. И рекомендует хотя бы от селевых атак провести целый комплекс работ, чтобы сделать ущелье безопасным.

Как получилось, что вода залила ущелье, и что нужно сделать, чтобы назвать его безопасным?

- В природе вода скапливается и через расщелины устремляется вниз, в отводные трубы или селепропускные сооружения. Так должно быть. А что вышло в Бооме - начались интенсивные ливневые осадки, и воде некуда было уходить. Значит, что–то не сделано для этого. Необходимо проводить новый теханализ проекта, склонов. До постройки новой дороги в Бооме все работало как положено.

Можем предположить, что когда трассу расширяли, все–таки нарушили систему селеспуска.

До того как построить новую дорогу, инженеры должны были провести наблюдения, а уже потом в соответствии со строительными нормами разработать систему селеотводов с учетом естественных селевых сходов. Но для этого нужна карта селевых явлений, а у нас такой карты нет. Ее нужно создавать, она необходима, эта карта опасностей, которые можно предотвращать.

Что нужно сделать сейчас в первую очередь?

- Наша задача - не искать, кто виноват, а скорее поставить вопрос: кто несет ответственность? Понятно, что в первую очередь это заказчик, проектировщик, строитель. Несколько лет назад я работал в одной из технических организаций. Проверяли закусочную в Бооме и выяснили, что ее хозяин при строительстве изменил селевое русло. Завез грунт, захотел увеличить территорию. Мы написали предписание, а хозяин сбежал. Кафе и сейчас работает, там все по–прежнему. Хотя проектировщик должен был настоять на том, чтобы были выполнены все необходимые работы как положено, чтобы вода попадала в селеотводные сооружения.

Но кто–то сердобольный подмахнул документы на открытие "едальни". Всем наплевать, что дорога государственная, 1–й категории. Хорошо, что в этом случае обошлось так. А ведь и дороги могло снести, спровоцировать камнепад.

А почему возникает опасность схода камней?

- При проведении строительных работ появляются расщелины. И тогда вода, которая шла по одному селевому руслу, может переместиться в другое. И потревоженные камни лишаются устойчивости. В свое время промальпинисты были в штате организаций, которые отслеживали состояние дорог. Они обследовали склоны, если надо сбрасывали камни вниз. При строительстве Папанской плотины мы обшивали бревнами механизмы и машины, чтобы хоть как–то обезопасить водителей. А тут, в Бооме, по дороге несутся тысячи машин.

Получается, надо ставить у дорог имена проектировщиков на табличках, чтобы неповадно было. Сделал плохо свою работу - все знают кто, а сейчас по Боому разве разберешься?

- Если говорить о Бооме, уже поздно искать виноватых. Надо быстро что–то делать. С моей точки зрения, есть выход: склон надо "оположить" - сделать пологим по системе строительства откосов и уступов. Это для спуска воды и задержки камней. Высота откосов должна быть 5–6 метров. Это поможет организованно поймать и слить воду в одно место. В проекте должно быть все предусмотрено!

Тут одна беда, когда инвесторы работают - они нас не слышат. Им все равно, что будет с нашими горами, а нам–то не все равно! Вот и должны стоять на своем инженер, проектировщик, технадзор. Работа должна делаться на века. К сожалению, в Кыргызстане нет организации, которая бы занималась сбором данных по селям. Нужно открыть такой отдел хотя бы при Гидромете. Необходимо снова исследовать Боом и провести все необходимые работы.