Сергей Шойгу: в армию прибыли уже более 200 тысяч мобилизованных

В рамках мобилизации в армию уже призваны более 200 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как утверждает Шойгу, подготовка мобилизованных "осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах". По его словам, в район боевых действий они отправятся "после подготовки и боевого слаживания".

Министр также заявил, что в бою подразделения мобилизованных будут действовать только совместно с "подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции".

Шойгу также приказал не направлять в зону "спецоперации" новобранцев, которых будут набирать в армию в рамках очередного осеннего призыва.