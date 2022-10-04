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Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали - президента Республики Таджикистан", - говорится в документе.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/423253
Теги:
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, награда, Россия, Таджикистан
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