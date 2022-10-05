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75-летний житель Оша организовал наркопритон в своём доме

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- Бактыгуль Акжолова
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75-летний житель Оша организовал наркопритон в своём доме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено и задокументировано факт организации притона для приготовления и потребления наркотических средств.

Оперативники установили, что гражданин А.Р. 1947 г.р. по месту своего проживания в доме, расположенном по улице Р.Абдыкадырова города Ош, организовал и содержал притон для систематического потребления наркотических веществ.

В рамках осмотра дома, сотрудники милиции обнаружили и изъяли предметы и вещества, используемые для приготовления и употребления наркотических средств.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Изъятые вещественные доказательства отправлены на судебно-химическую экспертизу.


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URL: https://www.vb.kg/423258
Теги:
задержание, наркотики, Ош
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